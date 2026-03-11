Ричмонд
Путин присвоил звание героя России бойцу, державшему оборону у Гришино

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в указе.

Накануне об этом подвиге рассказал Путину глава региона Денис Пушилин. По его словам, уроженец Самары контролировал опорный пункт в районе Гришино, несмотря на атаки ВСУ. Ему передавали боеприпасы и продовольствие с дронов, в итоге солдату удалось выстоять. Позже его эвакуировали, врачи сделали бойцу сложную операцию.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что боец восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.

