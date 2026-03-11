Путин присвоил звание героя России бойцу, державшему оборону у Гришино

Накануне об этом подвиге рассказал Путину глава региона Денис Пушилин. По его словам, уроженец Самары контролировал опорный пункт в районе Гришино, несмотря на атаки ВСУ. Ему передавали боеприпасы и продовольствие с дронов, в итоге солдату удалось выстоять. Позже его эвакуировали, врачи сделали бойцу сложную операцию.