Около 20 судов возобновили движение в Ормузском проливе

Сервис отслеживания судов фиксирует движение танкеров для перевозки нефтепродуктов под флагами разных стран. Через пролив также следуют более 10 сухогрузов.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — основной маршрут транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок.
