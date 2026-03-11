Ричмонд
Около 20 судов возобновили движение в Ормузском проливе

Порядка 10 нефтяных танкеров сейчас проходят через Ормузский пролив, следует из данных MarineTraffic, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Источник: Reuters

Сервис отслеживания судов фиксирует движение танкеров для перевозки нефтепродуктов под флагами разных стран. Через пролив также следуют более 10 сухогрузов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла удары по военным базам и инфраструктуре в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив — основной маршрут транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок.

