Max как голос России: власти призывают «раскрутить» мессенджер за границей

По мнению Пескова, инструментом для трансляции смыслов может стать Max. Однако, чтобы добиться поставленных перед ним целей, он должен стать привлекательнее аналогичных платформ. Тех, что доминируют на пространстве СНГ. Поэтому пресс-секретарь призвал «думать о Мах», а не о Telegram.