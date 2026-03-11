Ричмонд
Max как голос России: власти призывают «раскрутить» мессенджер за границей

Как отечественный сервис сможет донести позицию России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Развитие отечественного мессенджера Max (6+) должно стать приоритетной задачей, чтобы донести российскую позицию за рубежом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференции в Высшей школе экономики.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал ситуацию с информированием аудитории в условиях жёсткой конкуренции. По его словам, российские структуры фактически не представлены во «вражеских социальных сетях» и не задействуют Telegram (18+). Но «смыслы доводить» нужно.

По мнению Пескова, инструментом для трансляции смыслов может стать Max. Однако, чтобы добиться поставленных перед ним целей, он должен стать привлекательнее аналогичных платформ. Тех, что доминируют на пространстве СНГ. Поэтому пресс-секретарь призвал «думать о Мах», а не о Telegram.

«Мы не можем ограничивать сами себя недоступом к мировому информационному пространству», — добавила, выступая там же, официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она акцентировала внимание на необходимости глобальной открытости этого сервиса. Сейчас, отметила дипломат, платформа ориентирована на 20 стран с перспективой расширения. Но должна быть чёткая стратегия развития.

По мнению Захаровой, необходима гарантия того, что Max «будет открыт для международной информационной работы».

