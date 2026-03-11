Сенатор объяснил, почему договоренности Стамбула не актуальны

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле в 2022 году по конфликту на Украине, больше не соответствуют сегодняшней ситуации. Он добавил, что сейчас «реальность изменилась».