Сенатор объяснил, почему договоренности Стамбула не актуальны

Условия разрешения украинского кризиса, которые обсуждались на переговорах в Стамбуле между представителями Киева и Москвы в 2022 году, потеряли актуальность из-за изменения ситуации, а также из-за недоговороспособности украинской власти. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил член Совета Федерации Григорий Карасин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Osman Köycü/CC0

«Караван международных отношений ушел далеко вперед — со стамбульских договоренностей прошло уже четыре года», — напомнил собеседник «Ленты.ру».

Сенатор выразил мнение, что все подобные договоренности впоследствии следует «выверять», чтобы все понимали, какие преимущества они имели и кто стал причиной их невыполнения.

Григорий Карасин напомнил, что реализации договоренностей помешала позиция Киева, которая продолжает быть препятствием для заключения мирных соглашений и сегодня.

Сенатор подчеркнул, что разбирать причины неудач — удел историков, а задача современных политиков и лидеров — достичь разрешения кризиса. «Украинское руководство должно понять, что с этой авантюрой пора заканчивать», — заключил Карасин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле в 2022 году по конфликту на Украине, больше не соответствуют сегодняшней ситуации. Он добавил, что сейчас «реальность изменилась».