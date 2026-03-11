«Караван международных отношений ушел далеко вперед — со стамбульских договоренностей прошло уже четыре года», — напомнил собеседник «Ленты.ру».
Сенатор выразил мнение, что все подобные договоренности впоследствии следует «выверять», чтобы все понимали, какие преимущества они имели и кто стал причиной их невыполнения.
Григорий Карасин напомнил, что реализации договоренностей помешала позиция Киева, которая продолжает быть препятствием для заключения мирных соглашений и сегодня.
Сенатор подчеркнул, что разбирать причины неудач — удел историков, а задача современных политиков и лидеров — достичь разрешения кризиса. «Украинское руководство должно понять, что с этой авантюрой пора заканчивать», — заключил Карасин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле в 2022 году по конфликту на Украине, больше не соответствуют сегодняшней ситуации. Он добавил, что сейчас «реальность изменилась».