Литва запретит въезд в страну участникам СВО

ВИЛЬНЮС, 11 марта. /ТАСС/. Россияне, участвовавшие в специальной военной операции, не смогут въезжать на территорию Литвы. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович.

Источник: Reuters

По его словам, «вводится в действие» соответствующий список россиян. «Им запрещается въезд в Литву. Это является национальной инициативой по примеру Эстонии», — сказал он.

Как считает Кондратович, в список могут войти сотни тысяч россиян, и его составителям «предстоит огромная работа» по проверке их участия в СВО, чтобы «избежать правовых споров».

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что власти республики запретили въезд 1,5 тыс. российских граждан, которые участвовали в СВО. Он призвал другие страны ЕС последовать примеру Эстонии и «ввести пожизненный запрет на въезд в Шенгенскую зону» участникам СВО.