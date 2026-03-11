«Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности», — сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
В Кремле прокомментировали ограничения интернета в России
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ограничения интернета в России будут вводиться до тех пор, пока нужны меры для обеспечения безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.