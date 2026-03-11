Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 11 марта: главное

Переговоры по украинскому урегулированию, которые шли в Абу-Даби, будут продолжены.
Все участники переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби признательны руководству ОАЭ за помощь в их организации и за созданную атмосферу.
Кремль заявил о существовании «опции Стамбула» в переговорах с Украиной.
Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся.
Удар ракетами Storm Shadow по Брянску был невозможен без британских специалистов.
Для того, чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и осуществляется, и проводится специальная военная операция. Собственно, демилитаризация Киева и лишение Киева возможности наносить такие варварские удары — это является одной из целей СВО.
Атаки Киева стали изощреннее, поэтому РФ необходимы более технологичные меры для обеспечения безопасности.
Ограничения мобильной связи в центре Москвы будут продолжаться так долго, как это будет необходимо для безопасности россиян.
Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. Думаю, здесь и у граждан не может быть сомнений, что главное — это обеспечение безопасности.
Способы минимизации потерь бизнеса от перебоев с интернетом должны обсуждаться в профильных ведомствах.
РФ находится в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством Ирана.
Требования Ирана к США не обсуждались Путиным и Пезешкианом во время телефонного разговора.
Россия готова внести свой вклад в дело восстановления мира на Ближнем Востоке.
Кремль прокомментировал достоверность информации о якобы выставленных Ираном требованиях к США.
В наше время трудно говорить о степени достоверности этой информации, является ли это какой-то правдивой информацией или информационным вбросом. Тут определенная доля сомнений должна всегда присутствовать.
11 марта Владимир Путин проведет несколько международных телефонных разговоров, Кремль сообщит по их итогам.
Также в среду глава государства проведет совещание с министром просвещения России Сергеем Кравцовым в рамках работы по подготовке новой концепции образования в стране.