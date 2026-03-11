Советника главы Самары повысили до руководителя аппарата муниципальной администрации

С 2003 по 2008 год Елена Москвичева работала в Центре развития образования и курировала учебные заведения в Железнодорожном и Советском районах. В 2008 году чиновница стала заместителем главы администрации Железнодорожного района, а в 2018 году — руководителем аппарата администрации Самары. С 2023 года чиновница занимала должность советника главы города.