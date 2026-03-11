Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского района

Как сообщили в облкомтерполитики, 11 марта заявление Александра Рычагова о прекращении полномочий одобрили депутаты Быковской районной Думы. Они пожелали теперь уже бывшему главе района успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. В свою очередь он поблагодарил жителей, глав поселений, депутатов и сотрудников администрации за совместную работу.