Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского района

В Волгоградской области в отставку подал глава Быковского района Александр Рычагов. Свои.

В Волгоградской области в отставку подал глава Быковского района Александр Рычагов. Свои полномочия он сложил добровольно в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили в облкомтерполитики, 11 марта заявление Александра Рычагова о прекращении полномочий одобрили депутаты Быковской районной Думы. Они пожелали теперь уже бывшему главе района успехов в дальнейшей профессиональной деятельности. В свою очередь он поблагодарил жителей, глав поселений, депутатов и сотрудников администрации за совместную работу.

Александр Рычагов возглавлял Быковский район с мая 2019 года. Временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы районной администрации Андрей Рассохин.

Фото: облкомтерполитики.

