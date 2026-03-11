Китай пригрозил Японии «полным фиаско» из-за способных бить по суше ракет

Ракета — предшественница Type‑12 обеспечивала дальность поражения около 200 км. Японские военные и аналитики сообщили, что модернизированная Type‑12 сможет бить не только по кораблям, но и по наземным целям, то есть фактически превращается в универсальную крылатую ракету.