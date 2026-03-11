Китай пригрозил Японии «полным фиаско» из-за способных бить по суше ракет

Ранее Токио сообщил о развертывании к концу марта новых дальнобойных ракет, способных достичь материкового Китая. Цзян Бинь заявил, что теперь у японцев полностью сорвана маска самообороны. По словам дипломата, такой шаг показывает реальность угрозы со стороны «нового милитаризма Японии».
Цзянь Бинь также пригрозил, что, если японская сторона осмелится нарушить суверенитет и безопасность Китая силой, она потерпит сокрушительное поражение и «еще более полное фиаско».
Сейчас Минобороны Японии разворачивает усовершенствованные противокорабельные ракеты Type‑12 дальностью около 1 тыс. км: первая партия поступит на базу Кэнгун в Кумамото к концу марта, позже такие же комплексы планируется разместить на базе Фудзи в префектуре Сидзуока.
Ракета — предшественница Type‑12 обеспечивала дальность поражения около 200 км. Японские военные и аналитики сообщили, что модернизированная Type‑12 сможет бить не только по кораблям, но и по наземным целям, то есть фактически превращается в универсальную крылатую ракету.