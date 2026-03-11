Полковник Ходаренок назвал утратой для ВСУ гибель пилота Су-27 Довгача

Но это далеко не первая для ВСУ потеря самолетов этого типа и опытных авиаторов. В декабре 2025 года был сбит истребитель Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации, которым управлял подполковник Воздушных сил Евгений Иванов. В феврале 2025-го — утрачен Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации, погиб летчик Иван Болотов. В мае 2024-го — сбит еще один Су-27, который пилотировал подполковник Денис Василюк. Боевую машину Василюка поразил в воздушном бою истребитель ВКС России.