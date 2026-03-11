Ричмонд
СМИ: сенаторы заявили о возможном развертывании американских войск в Иране

Сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Крис Мёрфи после секретного двухчасового брифинга во вторник предупредили, что США могут начать наземное вторжение в Иран.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Блюменталь выступил с резким предупреждением по иранской кампании, пишет турецкая газета Yeni Safak. Он остался крайне недоволен информацией, которую на секретном брифинге в Комитете по вооруженных силам сената предоставила администрация Дональда Трампа.

Я так недоволен и зол, как ни на одном из предыдущих брифингов за 15 лет моей работы в сенате.

Ричард Блюменталь
сенатор-демократ

По его словам, после брифинга у него осталось больше вопросов, чем ответов, в частности о росте военных издержек США на войну с Ираном. Кроме того, после встречи сенатор заявил, что он встревожен потенциальной эскалацией ситуации со стороны США и дальнейшим расширением конфликта на Ближнем Востоке.

Похоже, мы находимся на пути к размещению американских войск на территории Ирана для достижения любой из потенциальных целей (США).

Ричард Блюменталь
сенатор-демократ

Блюменталь подчеркнул, что операция против Ирана — это «выбор Трампа, а не американского народа». Он предупредил о «потенциальных серьезных последствиях для жизней американцев» в случае наземной операции в Иране.

Ранее Трамп говорил, что отправка американских военных в Иран возможна только «в случае необходимости», и во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит подтвердила, что президент США «не исключает такого варианта».

Этот шаг, по мнению Yeni Safak, будет означать резкое обострение текущей воздушной и военно-морской кампании США и Израиля, которая началась 28 февраля. Издание подчеркивает, что разочарование Блюменталя отражает растущую обеспокоенность конгресса в целом.

Идет вторая неделя войны с Ираном без четкой стратегии выхода и с серьезными вопросами о целях, продолжительности и конечной стоимости для американских налогоплательщиков и военнослужащих.

Кроме того, во вторник после того же брифинга сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что информация, представленная Белым домом, была «бессвязной и бестолковой», отмечает издание The Business Standard. После встречи Мёрфи стало понятно, что США смогут уничтожить ядерную программу Тегерана, только если решатся на «наземное вторжение в Иран, которое станет еще более катастрофичным и более непопулярным», чем операция «Эпическая ярость».

