СМИ: сенаторы заявили о возможном развертывании американских войск в Иране

Кроме того, во вторник после того же брифинга сенатор-демократ Крис Мёрфи заявил, что информация, представленная Белым домом, была «бессвязной и бестолковой», отмечает издание The Business Standard. После встречи Мёрфи стало понятно, что США смогут уничтожить ядерную программу Тегерана, только если решатся на «наземное вторжение в Иран, которое станет еще более катастрофичным и более непопулярным», чем операция «Эпическая ярость».