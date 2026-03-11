Хоценко одобрил благоустройство набережной у Омской крепости

Центральным элементом обновленной территории станет крупный фонтан, стилизованный под очертания второй Омской крепости. Его планировка повторяет исторические фортификационные контуры, благодаря чему новый объект станет не только точкой притяжения для отдыха, в том числе для проведения светомузыкальных представлений в вечернее время, но и напоминанием о важном этапе развития города.