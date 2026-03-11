Опрос: что россияне думают о целях США и Израиля в войне с Ираном

Военная операция против Ирана началась 28 февраля 2026 года с серии ударов США и Израиля по стратегическим объектам и продолжилась ответными атаками со стороны Тегерана, в том числе по целям на территориях других стран Персидского залива. Среди заявленных целей операции американские власти называли уничтожение ракетной инфраструктуры Ирана и устранение угрозы для США и их союзников.
В Израиле заявляли, что целью операции против Ирана является устранение экзистенциальной угрозы для еврейского государства, а также сокращение и ослабление военного потенциала Тегерана и его прокси, а не смена режима аятолл.
Среди сторон — участников конфликта звучат разные оценки его возможной продолжительности. Президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что боевые действия могут завершиться очень скоро. Однако, по оценкам ЦАХАЛ, у Ирана остается почти 25% довоенного запаса ракетных установок, и военная кампания может потребовать еще немало времени. При этом в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран сам определит, когда закончить войну с США и Израилем.
