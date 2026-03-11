Опрос: что россияне думают о целях США и Израиля в войне с Ираном

Среди сторон — участников конфликта звучат разные оценки его возможной продолжительности. Президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что боевые действия могут завершиться очень скоро. Однако, по оценкам ЦАХАЛ, у Ирана остается почти 25% довоенного запаса ракетных установок, и военная кампания может потребовать еще немало времени. При этом в Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран сам определит, когда закончить войну с США и Израилем.