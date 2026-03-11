Ричмонд
КСИР заявил о гибели большого количества американских военных в Кувейте

ТЕГЕРАН, 11 мар — РИА Новости. «Большое количество» американских военных погибли, более 100 получили ранения после ударов Ирана по вертолетной базе в районе Аль-Адири в Кувейте, утверждает Корпус стражей исламской революции Ирана.

Источник: AP 2024

«После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе “Аль-Адири” большое количество американских солдат было уничтожено, более 100 раненых были направлены в больницы», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

