КСИР заявил о гибели большого количества американских военных в Кувейте

«После двух мощных ракетных попаданий по вертолетной базе “Аль-Адири” большое количество американских солдат было уничтожено, более 100 раненых были направлены в больницы», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
