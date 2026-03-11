Мирошник: теракт ВСУ в Брянске направлен на срыв переговорного процесса

«[Владимир] Зеленский существует как политик, как диктатор Украины только в военном формате, поэтому он исполняет арию “желание” мира» только для одного слушателя — для [президента США] Дональда Трампа. Все остальное, то, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами, — это все направлено на срыв переговоров, на срыв переговорного процесса и на стремление продолжать кровопролитие. Потому что они существуют только в этой парадигме и любое урегулирование грозит Зеленскому как минимум политической смертью и дальнейшей ответственностью за совершенные преступления, в том числе и преступление вчерашнее — это удар по Брянску, и таких преступлений сотни", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о влиянии ударов ВСУ на дальнейший ход переговоров по украинскому урегулированию.