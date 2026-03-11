«[Владимир] Зеленский существует как политик, как диктатор Украины только в военном формате, поэтому он исполняет арию “желание” мира» только для одного слушателя — для [президента США] Дональда Трампа. Все остальное, то, что происходит на земле, в конкретных действиях, в договоренностях с европартнерами, — это все направлено на срыв переговоров, на срыв переговорного процесса и на стремление продолжать кровопролитие. Потому что они существуют только в этой парадигме и любое урегулирование грозит Зеленскому как минимум политической смертью и дальнейшей ответственностью за совершенные преступления, в том числе и преступление вчерашнее — это удар по Брянску, и таких преступлений сотни", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о влиянии ударов ВСУ на дальнейший ход переговоров по украинскому урегулированию.
Мирошник: теракт ВСУ в Брянске направлен на срыв переговорного процесса
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Преступления Киева, такие как атака на Брянск, направлены на срыв переговорного процесса по украинскому урегулированию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью «Вестям».