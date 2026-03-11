США допускают, что удар по иранской школе нанесли их боеприпасом, пишут СМИ

В первый день конфликта на Ближнем Востоке, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе». Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Также сообщалось о гибели по меньшей мере 14 человек из числа сотрудников школы.