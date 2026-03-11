Политолог Дудаков: США пытаются выйти из войны с Ираном

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что в настоящее время военные силы США стремятся нанести максимальный урон нефтяной инфраструктуре Ирана, чтобы сделать ее неспособной к работе и в дальнейшем предложить свои услуги для восстановления объектов с условием привлечения американских нефтяных компаний. Политолог допустил, что Белый дом в этом направлении может не достичь цели, но будет прилагать усилия.