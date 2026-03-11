Политолог Дудаков: США пытаются выйти из войны с Ираном

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что в настоящее время военные силы США стремятся нанести максимальный урон нефтяной инфраструктуре Ирана, чтобы сделать ее неспособной к работе и в дальнейшем предложить свои услуги для восстановления объектов с условием привлечения американских нефтяных компаний. Политолог допустил, что Белый дом в этом направлении может не достичь цели, но будет прилагать усилия.
Малек Дудаков напомнил, что в настоящее время Вашингтон пытается отстраниться от израильского лобби, которое стремится добиться смены власти в Исламской республике.
«Эта операция уже, в общем-то, закончилась провалом. Мы видим, что никакой смены режима не происходит. Поэтому на ходу приходится администрации Трампа менять цели этой военной авантюры в отношении Ирана. И уже они, как мы видим, концентрируются только на нефтяном вопросе», — отметил американист.
Эксперт не исключил, что в дальнейшем команда Трампа может в качестве виновного в провале военной кампании против Ирана назначить Израиль, указав, что именно Тель-Авив наносил удары по гражданской инфраструктуре.
Дудаков подчеркнул, что Белый дом уже старается переложить с себя ответственность за удар по начальной школе в Минабе, в результате которого погибли 170 человек.
Политолог предположил, что кроме Израиля виноватыми также окажутся европейцы, которые отказались участвовать в этом конфликте Трампа, и арабские страны из-за того, что они оказали недостаточную помощь американцам.