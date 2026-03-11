Эрдоган призвал остановить войну на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал к прекращению продолжающейся войны США и Израиля с Ираном до того как эскалация конфликта приведет к обострению во всем регионе.
Эрдоган сказал во время выступления перед сопартийцам, что дипломатическое решение ситуации остается «вполне возможным», если представится шанс для этого, сообщает Anadolu.
«Эту войну необходимо остановить, прежде чем она разрастется и полностью охватит регион пламенем», — передает его слова Al Jazeera. Эрдоган предупредил, что если война продолжится, «будет еще больше человеческих жертв и материальных потерь, а ущерб для мировой экономики еще больше возрастет».
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля — страны хотят добиться изменения политического курса Тегерана и смены режима. «Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима… Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также нашим союзникам по всему миру», — сказал президент США Дональд Трамп после начала операции «Эпическая ярость».
Атака Вашингтона фактически прервала последние переговоры США и Ирана по ядерной программе, третий раунд которых состоялся 26 февраля.
США выступают за полный разгром Ирана. Трамп заявил, что Штаты «добиваются окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой давней угрозе». Президент США 10 марта сказал, что Ирану следовало сдаться еще «пару дней назад».
При этом в Иране считают, что переговоры с Вашингтоном возможны только при условии предоставления гарантий безопасности, передавал корреспондент Al Mayadeen. По данным издания, Тегеран отвергает все посреднические предложения по поводу прекращения огня.