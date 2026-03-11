Эрдоган призвал остановить войну на Ближнем Востоке

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля — страны хотят добиться изменения политического курса Тегерана и смены режима. «Наша цель — защита американского народа. Для этого нужно ликвидировать непосредственные угрозы со стороны иранского режима… Его деятельность напрямую угрожает США, нашим войскам и базам за рубежом, а также нашим союзникам по всему миру», — сказал президент США Дональд Трамп после начала операции «Эпическая ярость».