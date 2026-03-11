NYT: администрация Трампа просчиталась с реакцией Ирана на войну

Некоторые военные советники, согласно статье, предупреждали, что Тегеран начнет ответную жесткую кампанию, так как будет рассматривать американо-израильское нападение как угрозу своему существованию. Но другие советники были уверены, что убийство высшего руководства Ирана приведет к приходу к власти более прагматичных и удобных для США лидеров и конфликт быстро завершится.