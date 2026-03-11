NYT: администрация Трампа просчиталась с реакцией Ирана на войну

Некоторые военные советники, согласно статье, предупреждали, что Тегеран начнет ответную жесткую кампанию, так как будет рассматривать американо-израильское нападение как угрозу своему существованию. Но другие советники были уверены, что убийство высшего руководства Ирана приведет к приходу к власти более прагматичных и удобных для США лидеров и конфликт быстро завершится.
Кроме того, советники Трампа и представители Министерства энергетики США отвергли предупреждения о том, что в ходе второй военной кампании Тегеран может начать экономическую войну, перекрыв морские пути, по которым поступает примерно 20% мировых поставок нефти.
Иран пригрозил открывать огонь по коммерческим нефтяным танкерам в Ормузском проливе — стратегическом контрольном пункте, через который проходят все суда, направляющиеся из Персидского залива. В ответ на иранские угрозы коммерческое судоходство в Персидском заливе прекратилось, цены на нефть стремительно выросли и Белый дом теперь изо всех сил пыталась найти способы смягчить экономический кризис, говорится в статье.
Эти последствия, по мнению газеты, доказывают, что Трамп и его советники недооценили реакцию Ирана на конфликт.
В отличие от июньского противостояния, Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по военным базам США на Ближнем Востоке, населенным пунктам Израиля и городам в ряде арабских стран Персидского залива.
Во вторник министр обороны Пит Хегсет признал, что жесткая реакция Ирана застала Пентагон врасплох.
Мы не ждали, что они отреагируют именно так, но не исключали, что это возможно. Думаю, что это демонстрация отчаяния режима.
В результате официальным лицам США, как отмечает NYT, пришлось на ходу корректировать планы — от срочного приказа об эвакуации посольств до разработки политических предложений по снижению цен на бензин. Внутри администрации некоторые чиновники крайне встревожены отсутствием четкой стратегии завершения войны, добавляет издание. Однако они опасаются высказывать это напрямую президенту, который считает, что военная операция против Ирана проходит успешно.