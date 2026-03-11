Токаев назначил нового заместителя министра обороны

Об этом сегодня, 11 марта 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды:
«Распоряжением главы государства Джумакеев Алмаз Дженишевич назначен заместителем Министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности».
Алмаз Джумакеев родился 6 марта 1970 года в городе Каракол (Кыргызстан).
Воинскую службу начал с должности командира парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (06.1992). Принимал участие в боевых действиях по охране Государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск РФ, в Таджикистане (09.1992−10.1992).
Также был командиром разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1992−11.1993), штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я огдшбр (11.1993−10.1994), заместителем командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я огдшбр (10.1994−06.1995), командиром 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (06.1995−02.1997), 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я огдшбр (02.1997−05.1998), 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр (после переформирования) (05.1998−06.1998).
С августа 1998 года по август 2001-го — слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК, командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр. С августа 2001-го по октябрь 2003-го — начальник штаба — заместитель командира 35-й огдшбр. С октября 2003-го по сентябрь 2009-го — командир 37-й одшбр, непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр. С сентября 2009-го по апрель 2010-й — начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК.
Вместе с тем занимал такие должности, как первый заместитель командующего Региональным командным управлением «Астана» — начальник штаба Управления командующего войсками РгК «Астана»(04.2010−09.2010), заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК — начальник Главного управления по воспитательной и социально-правовой работе (ВиСПР) (09.2010−05.2011), командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады Аэромобильных войск (05.2011−10.2015), командующий Аэромобильными войсками Вооруженных сил РК (15.10.2015−05.2016), командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС РК (05.2016−04.2018), заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (по боевой подготовке) — начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (20.04.2018−12.2018), начальник Департамента боевой подготовки Генерального штаба ВС РК (12.2018−03.2022).