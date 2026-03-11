Токаев назначил нового заместителя министра обороны

С августа 1998 года по август 2001-го — слушатель заочного отделения Военной Академии ВС РК, командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я огдшбр. С августа 2001-го по октябрь 2003-го — начальник штаба — заместитель командира 35-й огдшбр. С октября 2003-го по сентябрь 2009-го — командир 37-й одшбр, непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю одшбр. С сентября 2009-го по апрель 2010-й — начальник Департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК.