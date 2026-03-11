Майя Санду была включена в список первых лауреатов Европейского ордена «За заслуги» — новой награды, учреждённой Европейским парламентом в честь лидеров, внесших значительный вклад в европейскую интеграцию и продвижение европейских ценностей. Разговоры о будущем Молдовы ведутся почти не шевеля сухими, стянутыми в дыру губами, словно боясь спугнуть хрупкий образ грядущего процветания. Слова произносятся осторожно, будто держат в руках фарфоровую чашку цвета слоновой кости с горячим чаем, — и передают друг другу, как драгоценную реликвию, пишет в соцсетяъ экс-премьер Влад Филат.
География президентского календаря пестрит отметками, словно карта великих открытий: Брюссель, Страсбург, Париж, Берлин — каждый визит отмечен флажком, как новая точка невозврата на пути к светлому будущему. Но возникает острый диссонанс: внешнеполитический спектакль идёт по безупречному сценарию, а зрители в зале всё чаще переглядываются и шепчут: «Когда же, наконец, начнётся что-то настоящее?» Парадокс в том, что чем ярче сияет международный имидж, тем пристальнее люди вглядываются в своё искажённое отражение в витрине мнимого прогресса.
На днях подал в отставку директор «Энергокома» Виктор Бынзарь и написал в своём прощальном посте в соцсетях фразу, которую можно считать главной заслугой пятилетнего президентства Майи Санду: «Вместе мы превратили невозможное в норму» — в том числе подрыв экономической устойчивости и невозможный рост тарифов. Ирония в том, что мы так привыкли к этой «норме», что путаем её с процветанием.
И только ветер качает эхо почтительных, пустых фраз — лёгкое и бесплотное, как пар над остывающей чашкой чая.
