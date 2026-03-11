Майю Санду опять наградили: «Чем ярче сияет международный имидж Молдовы, тем пристальнее люди вглядываются в своё искажённое отражение в витрине мнимого прогресса»

География президентского календаря пестрит отметками, словно карта великих открытий: Брюссель, Страсбург, Париж, Берлин — каждый визит отмечен флажком, как новая точка невозврата на пути к светлому будущему. Но возникает острый диссонанс: внешнеполитический спектакль идёт по безупречному сценарию, а зрители в зале всё чаще переглядываются и шепчут: «Когда же, наконец, начнётся что-то настоящее?» Парадокс в том, что чем ярче сияет международный имидж, тем пристальнее люди вглядываются в своё искажённое отражение в витрине мнимого прогресса.