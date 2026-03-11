Премьер Турчин сказал МИД и послам проявлять настойчивость в контактах с ЕС

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сказал МИД и послам проявлять настойчивость в контактах с Евросоюзом, передает БелТА.
Речь об этом зашла во время заседания коллегии Министерства иностранных дел 11 марта. Турчин заметил, что со стороны Европы сохраняется санкционное давление, но и подчеркнул, что уходить с этого рынка Беларусь не должна.
Премьер заметил, что в ЕС белорусская продукция остается востребованной. А западный бизнес «далеко не в восторге от решений евроструктур» и заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. Дипломатам глава белорусского правительства сказал о необходимости продолжения активного развития контактов.
— Не упускать любые окна возможностей и сделать все, чтобы не только сохранить, но и укрепить наши позиции на европейском рынке, — потребовал он.
Премьер добавил, что представителям белорусской дипломатии следует продолжать так же настойчиво, как они уже это делают, доводить до партнеров в Европе принципиальную позицию белорусской стороны о тупиковости санкционного подхода. А также максимально использовать формирующиеся альтернативные политические идеи в ЕС.
Еще Турчин заметил, что белорусские послы — «глаза и уши, аналитические центры, генераторы перспективных направлений сотрудничества». Он отметил, что послам нужно постоянно мониторить ситуацию на местах. А еще заниматься выстраиванием конструктивного диалога с крупным бизнесом и в стране пребывания и с белорусскими производителями, чтобы выходить на конкретные проекты.
— Нам надо кардинально менять подходы, вырабатывать конкретные планы на кратко- и среднесрочную перспективу, предложения по наращиванию экспортных поставок, — заключил премьер-министр.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сотрудничество ЕС, сказав не делить Беларусь и Россию.
Тем временем ГАИ предупредила белорусских водителей из-за использования гаджетов.