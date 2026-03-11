Премьер Турчин сказал МИД и послам проявлять настойчивость в контактах с ЕС

Еще Турчин заметил, что белорусские послы — «глаза и уши, аналитические центры, генераторы перспективных направлений сотрудничества». Он отметил, что послам нужно постоянно мониторить ситуацию на местах. А еще заниматься выстраиванием конструктивного диалога с крупным бизнесом и в стране пребывания и с белорусскими производителями, чтобы выходить на конкретные проекты.