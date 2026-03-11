СМИ: в Израиле не исключают военной конфронтации с Турцией

Мы должны быть уверены, что (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган не создаст новый альянс радикального суннитского ислама — ось между Турцией, Сирией, Катаром и ХАМАС… Надеюсь, Анкара не станет разжигать террор и исламизм в своем стремлении к власти. Выбор остается за Турцией.
Беннет заверил, что Израиль «не будет сидеть сложа руки» и «ответит» Турции, если сочтет, что такой блок угрожает его безопасности, сообщает онлайн-издание Clash Report. Экс-премьер не исключил, что Тель-Авив после конфликта с Тегераном рассмотрит возможность военных действий против Анкары.
Ранее Беннет призывал власти Израиля «не закрывать глаза» на Турцию, обвиняя Анкару в том, что она представляет «новую угрозу». Он считает, что Израиль должен одновременно реагировать на угрозу, исходящую от Тегерана, и четко определить свою позицию по отношению к Анкаре.
Беннет напомнил, что Израиль «давно противостоит радикальному шиитскому исламу», имея в виду группировки, связанные с Ираном. О нынешней войне с Ираном он сказал следующее:
Я настаивал на этом около десяти лет: мы не должны бороться с щупальцами, мы должны добраться до головы осьминога. И теперь мы это делаем.