Израиль выставляет старые видео за успехи против Ирана, пишут СМИ

ДОХА, 11 мар — РИА Новости. Видео авиаударов по военным объектам на иранской территории, опубликованные пресс-службой армии Израиля после начала атаки на Иран 28 февраля, относятся к событиям 2025 года и публиковалось ранее, утверждает катарский спутниковый телеканал «Аль-Джазира» в своем расследовании от 11 марта.

Источник: © РИА Новости

«Официальные аккаунты Израиля в соцсетях и поддерживающие его пользователи распространяли видео с авиаударом по военному объекту в Иране, утверждая, что это новые удары израильской армии, осуществленные уже в ходе нынешней эскалации. Однако расследование демонстрирует, что эти видео не является новым, а относится к прошлым атакам (июнь 2025 года — ред.)», — говорится в тексте расследования, опубликованном на сайте телеканала.

Авторы расследования утверждают, что Израиль использует видео, снятое с помощью тепловизора, без четких указаний на время осуществления съемки. Проверка этих кадров выявила, что они «не являются новыми и не демонстрируют недавние удары», о которых говорит израильская армия.

«Публикация подобных роликов являются частью информационной войны, которая идет параллельно с боевыми действиями, поэтому противоборствующие стороны стремятся подчеркнуть свои успехи и занизить потери», — резюмируют авторы расследования.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.