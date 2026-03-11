Израиль выставляет старые видео за успехи против Ирана, пишут СМИ

«Официальные аккаунты Израиля в соцсетях и поддерживающие его пользователи распространяли видео с авиаударом по военному объекту в Иране, утверждая, что это новые удары израильской армии, осуществленные уже в ходе нынешней эскалации. Однако расследование демонстрирует, что эти видео не является новым, а относится к прошлым атакам (июнь 2025 года — ред.)», — говорится в тексте расследования, опубликованном на сайте телеканала.
Авторы расследования утверждают, что Израиль использует видео, снятое с помощью тепловизора, без четких указаний на время осуществления съемки. Проверка этих кадров выявила, что они «не являются новыми и не демонстрируют недавние удары», о которых говорит израильская армия.
«Публикация подобных роликов являются частью информационной войны, которая идет параллельно с боевыми действиями, поэтому противоборствующие стороны стремятся подчеркнуть свои успехи и занизить потери», — резюмируют авторы расследования.