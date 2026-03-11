Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Быковского района Александр Рычагов прекратил свои полномочия

Новое место работы бывшего главы района не называется, но не исключено, что он будет трудоустроен в областную администрацию.

Депутаты Быковской райдумы приняли 11 марта отставку главы Быковского района Волгоградской области Александра Рычагова. Он покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы, сообщает РИАЦ.

Председатель райдумы Владимир Олейников пожелал экс-главе дальнейших успехов, Александр Рычагов в свою очередь поблагодарил за совместную работу депутатов и выразил в соцсети благодарность главе региона Андрею Бочарову — за доверие и поддержку.

Новое место работы бывшего главы района не называется, но не исключено, что он будет трудоустроен в областную администрацию, где уже нашли применение своим силам некоторые другие главы территорий региона.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что во Фроловском районе сменили временно исполняющую обязанности главы Елену Никитину на временно осуществляющего полномочия Александра Матушкина.