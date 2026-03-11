Глава Быковского района Александр Рычагов прекратил свои полномочия

Депутаты Быковской райдумы приняли 11 марта отставку главы Быковского района Волгоградской области Александра Рычагова. Он покинул свою должность в связи с переходом на новое место работы, сообщает РИАЦ.
Председатель райдумы Владимир Олейников пожелал экс-главе дальнейших успехов, Александр Рычагов в свою очередь поблагодарил за совместную работу депутатов и выразил в соцсети благодарность главе региона Андрею Бочарову — за доверие и поддержку.
Новое место работы бывшего главы района не называется, но не исключено, что он будет трудоустроен в областную администрацию, где уже нашли применение своим силам некоторые другие главы территорий региона.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что во Фроловском районе сменили временно исполняющую обязанности главы Елену Никитину на временно осуществляющего полномочия Александра Матушкина.