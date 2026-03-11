AFP: Иран назвал законными целями суда США, Израиля и их союзников

США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе, а также фактически перекрыла Ормузский залив. Энергетические рынки быстро отреагировали на перебои с транзитом через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти.