«Молчание (ООН и профильных международных структур — ред.) будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше