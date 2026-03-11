Ричмонд
МИД: Москва будет воспринимать молчание ООН как потакание Зеленскому

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москва будет воспринимать молчание ООН и профильных международных структур в отношении удара по Брянску как потакание преступной деятельности Владимира Зеленского, заявили в МИД России.

Источник: © РИА Новости

«Молчание (ООН и профильных международных структур — ред.) будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

