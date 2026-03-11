Ричмонд
СМИ: Испания сняла с должности своего посла и понизила уровень диппредставительства в Израиле

Мадрид 10 марта снял Ану Саломон с должности посла в Израиле на фоне сложных дипломатических отношений с администрацией Биньямина Нетаньяху, передает испанская радиостанция La Nueva Radio.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как напоминает радиостанция, Саломон, занимавшая этот пост с июля 2021 года, 9 сентября 2025 года была вызвана правительством на консультации в ответ на «клеветнические обвинения» в адрес Испании и «неприемлемые меры» Израиля. Их приняла администрация премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отношении испанских министров Йоланды Диас и Сиры Рего из-за плана прекращения геноцида в Газе, объявленного испанским премьером Педро Санчесом.

Хотя Тель-Авив отозвал своего посла в Мадриде в мае 2024 года, после официального признания Испанией Государства Палестина, испанское правительство тогда решило сохранить свое диппредставительство в Израиле на самом высоком уровне. С тех пор Саломон неоднократно вызывали в Министерство иностранных дел Израиля в знак протеста против определенных заявлений высокопоставленных испанских чиновников, включая Санчеса.

Как поясняет La Nueva Radio, после отставки Саломон Мадриду придется назначить нового главу миссии в Израиле, когда будет принято решение о восстановлении диппредставительства на высшем уровне. Для этого испанскому правительству потребуется согласие израильских властей. Но в ближайшее время, по мнению издания, этого не произойдет, так как Мадрид продолжает критиковать Тель-Авив, в этот раз из-за нападения Израиля на Иран и Ливан.