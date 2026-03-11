СМИ: Испания сняла с должности своего посла и понизила уровень диппредставительства в Израиле

Как поясняет La Nueva Radio, после отставки Саломон Мадриду придется назначить нового главу миссии в Израиле, когда будет принято решение о восстановлении диппредставительства на высшем уровне. Для этого испанскому правительству потребуется согласие израильских властей. Но в ближайшее время, по мнению издания, этого не произойдет, так как Мадрид продолжает критиковать Тель-Авив, в этот раз из-за нападения Израиля на Иран и Ливан.