Эксперт: конфликт на Ближнем Востоке превращается в войну на истощение

12-дневная война имела совершенно иной характер в сравнении с текущим противостоянием Ирана и американо-израильской коалиции, отметил эксперт. Он пояснил, что летом 2025 года сначала Иран атаковал Израиль, а США включились в конфликт напрямую лишь за пару дней до его окончания. В рамках военной кампании 2026 года США и Израиль открыто и сообща действуют против Ирана с самого ее начала.
В ходе кампании 2025 года вероятные первостепенные цели Израиля и США были в подрыве развития иранской ракетной и ядерной программ, а также в ослаблении стабильности политического режима. В случае войны 2026 года в цели атаковавших Иран стран, вероятно, вошло не только значительное ослабление иранского военного потенциала, но и серьезная трансформация политической системы страны, вплоть до смены режима.
Отсюда следует и абсолютно иное восприятие конфликта 2026 года в глазах элит Ирана — кристаллизация его ощущения как экзистенциального, отмечает аналитик.
В нынешнюю войну Иран вступил с новой стратегией, направленной на сохранение режима любой ценой. Стратегия нацелена на создание условий, при которых военные действия против Ирана влекут за собой катастрофические издержки, выходящие далеко за пределы его границ.
Эксперт обращает внимание, что Иран направил свой потенциал «сдерживания» на самозащиту, перешел к масштабному вовлечению в конфликт стран-соседей, задействовал энергетический «рычаг» Ормузского пролива.
Аналитик считает, что ход военной кампании стал в значительной степени неожиданным для руководства США и Израиля. Иран же продолжает сопротивляться и демонстрирует готовность бороться до последнего. Трамп уже успел заявить, что война в Иране «практически закончена». При этом следует помнить, что для Израиля текущее противостояние затрагивает куда более жизненно важные интересы, отмечает Баскаков.
В этой связи можно допустить потенциальный выход США из прямого столкновения с Ираном при одновременном продолжении участия Израиля в конфликте — в формате менее интенсивной военной конфронтации или преимущественно опосредованного противоборства. При этом с учетом исключительных обстоятельств текущего противостояния, нельзя исключить и окончательного перевода конфликта в формат войны на истощение.
В конечном итоге развитие противостояния на Ближнем Востоке будет зависеть от ресурсов и политической воли каждой из сторон конфликта, резюмирует эксперт.