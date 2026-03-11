Эксперт: конфликт на Ближнем Востоке превращается в войну на истощение

12-дневная война имела совершенно иной характер в сравнении с текущим противостоянием Ирана и американо-израильской коалиции, отметил эксперт. Он пояснил, что летом 2025 года сначала Иран атаковал Израиль, а США включились в конфликт напрямую лишь за пару дней до его окончания. В рамках военной кампании 2026 года США и Израиль открыто и сообща действуют против Ирана с самого ее начала.