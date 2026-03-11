Ричмонд
Премьер Армении попросил ЕС возобновить диалог с Грузией

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к Евросоюзу с призывом возобновить контакты с Грузией в контексте перспектив включения Армении в состав объединения, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«На пути интеграции Армении в ЕС на данный момент самой большой проблемой является замороженная ситуация политического диалога между ЕС и Грузией», — цитирует «Интерфакс» заявление Пашиняна в Европарламенте.

Премьер Армении уточнил, что Грузия для республики является «путем в ЕС». Пашинян добавил, что армянские власти приняли закон о старте процедуры вступления в объединение после того, как Грузии присвоили статус кандидата в Евросоюз. Он отметил, что этот шаг по отношению к Грузии позволил Армении понять, что членство в ЕС в будущем — это реальность.

Никол Пашинян обратился к представителям Европарламента с просьбой возобновить конструктивный процесс вступления Грузии в ЕС. Он добавил, что разморозка диалога Брюсселя и Тбилиси имеет высокую важность для Еревана.

