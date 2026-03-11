Премьер Армении попросил ЕС возобновить диалог с Грузией

Премьер Армении уточнил, что Грузия для республики является «путем в ЕС». Пашинян добавил, что армянские власти приняли закон о старте процедуры вступления в объединение после того, как Грузии присвоили статус кандидата в Евросоюз. Он отметил, что этот шаг по отношению к Грузии позволил Армении понять, что членство в ЕС в будущем — это реальность.
Никол Пашинян обратился к представителям Европарламента с просьбой возобновить конструктивный процесс вступления Грузии в ЕС. Он добавил, что разморозка диалога Брюсселя и Тбилиси имеет высокую важность для Еревана.