В Финляндии призвали не размещать ядерное оружие в мирное время

«Стоило бы искать решение так же, как это делается в большинстве стран Северной Европы, то есть в Швеции, Норвегии, Дании, где нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия… Можно было бы совместно принять решение, например, о том, что мы не разрешаем размещение ядерного оружия в Финляндии в мирное время», — сказал Кайкконен телерадиовещателю Yle.