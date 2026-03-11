Додик призвал ЕС снять санкции с нефти из РФ из-за дефицита

«Перебои в поставках и дефицит энергоресурсов в Европе, наряду с резким ростом цен на нефтепродукты, являются достаточной причиной для того, чтобы ЕС отменил все санкции, затрагивающие импорт нефти из Российской Федерации. Если интересы граждан и бизнеса стоят на первом месте, такое решение будет принято в срочном порядке», — написал Додик на своей странице в соцсети Х.