Додик призвал ЕС снять санкции с нефти из РФ из-за дефицита

БЕЛГРАД, 11 марта. /ТАСС/. ЕС необходимо срочно отказаться от санкций против российской нефти, так как идеологизированный подход Брюсселя провоцирует дефицит топлива и рост цен в соседних странах. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Источник: Reuters

«Перебои в поставках и дефицит энергоресурсов в Европе, наряду с резким ростом цен на нефтепродукты, являются достаточной причиной для того, чтобы ЕС отменил все санкции, затрагивающие импорт нефти из Российской Федерации. Если интересы граждан и бизнеса стоят на первом месте, такое решение будет принято в срочном порядке», — написал Додик на своей странице в соцсети Х.

Лидер боснийских сербов также сообщил о «катастрофических последствиях» для всех в случае идеологического подхода к решению данной проблемы. «Недальновидность брюссельской администрации создала проблему не только на рынке ЕС, но и для нас, которые никак не повлияли на подобные решения», — подчеркнул Додик.

Ранее заместитель председателя Совета министров, министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини предложил пересмотреть или приостановить часть санкций ЕС в отношении РФ и возобновить поставки российских энергоносителей.