Армения и США подпишут договор о реализации «Маршрута Трампа»

Глава армянского правительства уточнил, что 13 января власти США и Армении обозначили рамки реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Он добавил, что после подписания соответствующего соглашения проект вступит в стадию воплощения в жизнь, пишет «Интерфакс».
Никол Пашинян напомнил, что «Маршрут Трампа» предусматривает строительство транспортных линий, которые свяжут восток и запад, север и юг.
«Армения готова сегодня по действующим инфраструктурам обеспечить также автомобильную связь западных районов Азербайджана с Нахичеванью», — уточнил премьер.
Проект TRIPP включает прокладку автомобильной, железнодорожной линий и возведение нефтегазовой инфраструктуры. Маршрут свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении.
Реализацией проекта займутся Ереван, Вашингтон и третьи стороны. По словам Пашиняна, США вложили только в подготовительный этап проекта 140 млн долларов. Американские инженеры уже выполнили часть работ по обследованию участка для прокладки TRIPP. Они подготовят технико-экономическое обоснование и план строительства железнодорожных линий и инфраструктуры.