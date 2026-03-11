Армения и США подпишут договор о реализации «Маршрута Трампа»

Глава армянского правительства уточнил, что 13 января власти США и Армении обозначили рамки реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Он добавил, что после подписания соответствующего соглашения проект вступит в стадию воплощения в жизнь, пишет «Интерфакс».