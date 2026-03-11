Ричмонд
Армения и США подпишут договор о реализации «Маршрута Трампа»

Ереван и Вашингтон готовятся подписать документ о начале реализации проекта «Маршрут Трампа». Пока проект, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, находится на этапе кристаллизации, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Глава армянского правительства уточнил, что 13 января власти США и Армении обозначили рамки реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP). Он добавил, что после подписания соответствующего соглашения проект вступит в стадию воплощения в жизнь, пишет «Интерфакс».

Никол Пашинян напомнил, что «Маршрут Трампа» предусматривает строительство транспортных линий, которые свяжут восток и запад, север и юг.

«Армения готова сегодня по действующим инфраструктурам обеспечить также автомобильную связь западных районов Азербайджана с Нахичеванью», — уточнил премьер.

Проект TRIPP включает прокладку автомобильной, железнодорожной линий и возведение нефтегазовой инфраструктуры. Маршрут свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении.

Реализацией проекта займутся Ереван, Вашингтон и третьи стороны. По словам Пашиняна, США вложили только в подготовительный этап проекта 140 млн долларов. Американские инженеры уже выполнили часть работ по обследованию участка для прокладки TRIPP. Они подготовят технико-экономическое обоснование и план строительства железнодорожных линий и инфраструктуры.

