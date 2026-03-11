Ричмонд
СМИ: КСИР пообещал бить по целям США и Израиля, пока они не капитулируют

Тегеран теперь угрожает «экономическим центрам и банкам» США и Израиля на Ближнем Востоке и готов бороться до полной капитуляции своих противников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы думаем только о полной капитуляции противника», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном на официальном сайте Sepah News.

Причем КСИР подчеркнул, что впредь отказывается от тактики «ответных ударов», а будет «удар за ударом» бомбить «законные цели» противников.

Китайское агентство «Синьхуа» (Xinhua) уточняет, что с таким заявлением Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил после 38-й — самой мощной — волна ударов, которые Иран обрушил на американские и израильские цели в регионе во вторник вечером и в среду утром.

Катарское новостное агентство Al Jazeera пишет, что после удара по иранскому банку Bank Sepah штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Иран готов наносить удары по «экономическим центрам и банкам», связанным с американскими и израильскими организациями на Ближнем Востоке.

Представитель штаб заявил, что «враг оставил нам возможность наносить удары по экономическим центрам и банкам, принадлежащим США и сионистскому режиму в регионе». В заявлении предупреждается, что «жители региона не должны находиться в радиусе одного километра от банков».

Кроме того, иранское агентство Tasnim опубликовало список офисов и инфраструктуры ведущих американских компаний с израильскими связями, чьи технологии используются в военных целях. Агентство назвало их «новыми целями Ирана».

По мере расширения масштабов региональной войны… расширяется и круг законных целей Ирана.

иранское агентство Tasnim

В списке целей — офисы Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle, а также инфраструктура для облачных сервисов. Эти объекты расположены во многих городах Израиля и в некоторых странах Персидского залива, уточняет Al Jazeera.

