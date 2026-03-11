СМИ: КСИР пообещал бить по целям США и Израиля, пока они не капитулируют

«Мы думаем только о полной капитуляции противника», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном на официальном сайте Sepah News.
Катарское новостное агентство Al Jazeera пишет, что после удара по иранскому банку Bank Sepah штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Иран готов наносить удары по «экономическим центрам и банкам», связанным с американскими и израильскими организациями на Ближнем Востоке.
Представитель штаб заявил, что «враг оставил нам возможность наносить удары по экономическим центрам и банкам, принадлежащим США и сионистскому режиму в регионе». В заявлении предупреждается, что «жители региона не должны находиться в радиусе одного километра от банков».
По мере расширения масштабов региональной войны… расширяется и круг законных целей Ирана.
В списке целей — офисы Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle, а также инфраструктура для облачных сервисов. Эти объекты расположены во многих городах Израиля и в некоторых странах Персидского залива, уточняет Al Jazeera.