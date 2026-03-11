Ричмонд
Трамп объяснил, почему операция в Иране скоро закончится

Война с Ираном закончится «скоро», потому что в стране уже «практически не на что больше нацеливаться», заявил Axios президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Когда я захочу, чтобы она закончилась, она закончится», — сказал он.

По словам американского президента, «война идет отлично», а США и Израиль «значительно опережают график».

«Мы нанесли больше ущерба, чем предполагали, даже за первоначальные шесть недель», — сказал он.

Иран враждебен не только по отношению к Израилю и США, но и ко всем странам Персидского залива, а также ко всему региону Ближнего Востока, считает Трамп.

«Они охотились за остальной частью Ближнего Востока. Они расплачиваются за 47 лет смерти и разрушений, которые причинили. Это расплата. Им так легко не сойдет с рук», — заключил он.

