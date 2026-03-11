Трамп объяснил, почему операция в Иране скоро закончится

«Когда я захочу, чтобы она закончилась, она закончится», — сказал он.
По словам американского президента, «война идет отлично», а США и Израиль «значительно опережают график».
«Мы нанесли больше ущерба, чем предполагали, даже за первоначальные шесть недель», — сказал он.
Иран враждебен не только по отношению к Израилю и США, но и ко всем странам Персидского залива, а также ко всему региону Ближнего Востока, считает Трамп.
«Они охотились за остальной частью Ближнего Востока. Они расплачиваются за 47 лет смерти и разрушений, которые причинили. Это расплата. Им так легко не сойдет с рук», — заключил он.