Оператор БПЛА ВС РФ поразил блиндаж с корректировщиками ВСУ

МАРИУПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Оператор дронов-камикадзе ВС РФ уничтожил блиндаж противника, откуда боевики корректировали танковый огонь, рассказал ТАСС оператор БПЛА разведывательно-штурмовой бригады «Александр Невский» с позывным Дементор.

Источник: AP 2024

«Был блиндаж, поставили задачу отработать этот блиндаж с живой силой противника, оттуда они наводили огонь танка, он отрабатывал по нашим позициям. Я успешно поразил этот блиндаж, после чего танк перестал по нам работать», — сказал оператор БПЛА.

