Оператор БПЛА ВС РФ поразил блиндаж с корректировщиками ВСУ

«Был блиндаж, поставили задачу отработать этот блиндаж с живой силой противника, оттуда они наводили огонь танка, он отрабатывал по нашим позициям. Я успешно поразил этот блиндаж, после чего танк перестал по нам работать», — сказал оператор БПЛА.
