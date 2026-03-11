«Если бы американцы знали, сколько их налогов тратится на строительство баз на Ближнем Востоке, они бы уже сегодня устроили восстание. Все эти базы сегодня уничтожены», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.
КСИР заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Все военные базы на Ближнем Востоке уничтожены ответными ударами Ирана. Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави.