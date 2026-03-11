Лукашенко распорядился оказать гуманитарную помощь Вьетнаму

Согласно официальной статистике ООН, от наводнений и тайфунов в тот год погибли 151 человек во Вьетнаме, 185 — в Таиланде, 474 — на Шри-Ланке и 770 — в Индонезии. Стихия, бушевавшая то в одной, то в другой стране, привела к тому, что почти 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.