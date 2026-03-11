Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко распорядился оказать гуманитарную помощь Вьетнаму

Помощь будет направлена по просьбе вьетнамской стороны, глава государства уже дал соответствующее поручение МЧС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму, об этом в среду сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Это решение — ответ на поступившую от официального Ханоя просьбу о содействии в ликвидации последствий серии масштабных стихийных бедствий, которые в 2025 году обрушились на Вьетнам и привели к многочисленным жертвам и разрушениям», — сообщил «Пул первого».

По распоряжению главы государства, Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства.

Президент дал соответствующее поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Удар стихии.

Проливные дожди обрушились на Вьетнам в конце октября 2025 года, в результате затопленными, поврежденными или разрушенными оказались многие города и регионы, в том числе популярные у туристов.

По данным Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, с 16 ноября в результате удара стихии погиб 91 человек, 11 пропали без вести. Тогда белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и президенту этой страны Лыонгу Кыонгу в связи с многочисленными жертвами и большими разрушениями из-за сильных ливней.

По данным ООН, в 2025 году более 1,5 тысячи человек стали жертвами наводнений в Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в результате катастрофических наводнений, оползней и тайфунов в разной степени пострадали около 11 миллионов человек в странах этого региона.

Согласно официальной статистике ООН, от наводнений и тайфунов в тот год погибли 151 человек во Вьетнаме, 185 — в Таиланде, 474 — на Шри-Ланке и 770 — в Индонезии. Стихия, бушевавшая то в одной, то в другой стране, привела к тому, что почти 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше