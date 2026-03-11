Лукашенко распорядился оказать гуманитарную помощь Вьетнаму

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму, об этом в среду сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Это решение — ответ на поступившую от официального Ханоя просьбу о содействии в ликвидации последствий серии масштабных стихийных бедствий, которые в 2025 году обрушились на Вьетнам и привели к многочисленным жертвам и разрушениям», — сообщил «Пул первого».
По распоряжению главы государства, Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства.
Президент дал соответствующее поручение Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Удар стихии.
Проливные дожди обрушились на Вьетнам в конце октября 2025 года, в результате затопленными, поврежденными или разрушенными оказались многие города и регионы, в том числе популярные у туристов.
По данным Департамента управления дамбами и предотвращения стихийных бедствий при Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Вьетнама, с 16 ноября в результате удара стихии погиб 91 человек, 11 пропали без вести. Тогда белорусский лидер Александр Лукашенко направил соболезнования генсеку ЦК Компартии Вьетнама То Ламу и президенту этой страны Лыонгу Кыонгу в связи с многочисленными жертвами и большими разрушениями из-за сильных ливней.
По данным ООН, в 2025 году более 1,5 тысячи человек стали жертвами наводнений в Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, в результате катастрофических наводнений, оползней и тайфунов в разной степени пострадали около 11 миллионов человек в странах этого региона.
Согласно официальной статистике ООН, от наводнений и тайфунов в тот год погибли 151 человек во Вьетнаме, 185 — в Таиланде, 474 — на Шри-Ланке и 770 — в Индонезии. Стихия, бушевавшая то в одной, то в другой стране, привела к тому, что почти 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.