В Кремле прокомментировали слухи об отъезде Суркова из России

Экс-помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков «экстренно» уехал из России, утверждают некоторые Telegram-каналы. Однако в Кремле ответили, что не располагают такой информацией. По неподтвержденным данным, Суркову может грозить уголовная ответственность. Ожидается, что его могут объявить в федеральный и международный розыск. Сурков не подтвердил и не опроверг эту информацию.