Захарова осудила молчание ЕС после нападения на Arctic Metagaz

«Нападение на гражданское коммерческое судно в Средиземном море является грубым нарушением норм международного права», — подчеркнули на сайте МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство расценивает произошедшее как целенаправленный удар по гражданскому объекту, который потенциально мог привести к гибели людей и экологической катастрофе.
Это, по мнению МИДа, равносильно террористическому акту и военному преступлению.
Об атаке безэкипажного катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский газовоз Arctic Metagaz вблизи Мальты сообщалось 4 марта. Позже в посольстве РФ уточнили, что все 30 человек, которые находились на борту судна в момент атаки, были спасены усилиями российской и мальтийской сторон.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 марта сообщила, что Москва оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз в Средиземном море. По словам дипломата, соответствующие меры будут рассматриваться в том числе в контексте угрозы международной безопасности, которую представляют собой данные действия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 5 марта указал на отсутствие попыток скрыть украинский след в атаке на газовоз РФ. Лавров назвал киевские власти террористами. По его словам, помимо физического подрыва инфраструктурных объектов, таких как газопровод «Северный поток», они планируют атаки на «Турецкий поток» и «Голубой поток».