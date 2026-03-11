Захарова осудила молчание ЕС после нападения на Arctic Metagaz

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 марта сообщила, что Москва оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с атакой на российский газовоз в Средиземном море. По словам дипломата, соответствующие меры будут рассматриваться в том числе в контексте угрозы международной безопасности, которую представляют собой данные действия.