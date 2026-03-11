Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран пригрозил ответить на любые атаки на его портовую инфраструктуру

ДОХА, 11 марта. /ТАСС/. Иран нанесет удары по портам Ближнего Востока, если такие атаки будут совершены в отношении иранских морских гаваней. Об этом заявил представитель ВС исламской республики.

Источник: РИА "Новости"

«В случае угрозы нашим портам и причалам, все порты и причалы в регионе станут нашей законной целью», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше