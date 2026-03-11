NYT: США ответственны за удар по иранской школе из-за устаревших разведданных

Иранские власти сообщили об ударе по начальной школе в городе Минаб 28 февраля. Позже стало известно, что в результате атаки погибло 165 учениц и педагогов. США объявили Иран ответственным за удар. Также появились фото 119 погибших при ударе по школе. В ООН дали странный комментарий по ужасающей атаке.