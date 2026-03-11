Ричмонд
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС России Андрея Цыганова

Руслан Джалюков назначен новым замглавы ФАС России.

Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрея Цыганова. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте опубликования правовых актов России.

«Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одним распоряжением Мишустин назначил на пост замруководителя ФАС Руслана Джалюкова.