Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС России

Отметим, Цыганов занимал пост замруководителя Федеральной антимонопольной службы с 2004 года. Он является одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях. Цыганов награжден Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».