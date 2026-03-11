Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин освободил Цыганова от должности замглавы ФАС России

Чиновник покинул пост в связи с выходом на пенсию.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин уволил Андрея Цыганова с должности замглавы ФАС России.

«Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России», — говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что отставка Цыганова связана с его выходом на пенсию.

Отметим, Цыганов занимал пост замруководителя Федеральной антимонопольной службы с 2004 года. Он является одним из основных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях. Цыганов награжден Орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что Мишустин освободил Алексея Лаврова от должности заместителя главы Минфина России в связи с выходом на пенсию.