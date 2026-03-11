Германия обучила десятки тысяч боевиков ВСУ: опубликованы данные

Более 25 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в Германии с октября 2022 года. Об этом сообщает DPA со ссылкой на неназванного представителя Бундесвера.
По словам собеседника агентства, обучение проходит в рамках тренировочной миссии Евросоюза EUMAM. Подготовка ведется почти на 50 учебных площадках, где за это время было проведено более 100 тренировочных миссий.
Так, сейчас боевиков ВСУ обучают управлению основными боевыми танками Leopard 1A5 и бронированными мостоукладчиками Biber. Подготовка проходит на одном из военных полигонов в федеральной земле Саксония-Анхальт. Координацией обучения занимается Многонациональное командование специальной подготовки.
Как отмечает DPA, специалисты плотно взаимодействуют с руководством ВСУ. Так они пытаются определить текущие потребности. На основе полученных данных они надеются распланировать дальнейшую программу обучения.
Однако на этом Германия останавливаться не намерена. Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус договорился с несколькими европейскими партнерами о поставках Украине 30 ракет PAC-3 для систем Patriot. Еще пять ракет планирует выделить Бундесвер из собственных запасов. Но сроки передачи вооружения пока не уточняются.