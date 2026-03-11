Зеленский утверждает, что Украина получила часть ракет Patriot от Германии

«Это было не от одной страны, от нескольких стран. Мы хотели больше (ракет к Patriot — ред.), получилось как получилось. Немецкая часть этих ракет вчера зашла», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.
По данным агентства, речь идет о боеприпасах PAC-3, о передаче которых Украина договорилась с партнерами на последнем заседании в формате «Рамштайн».
Ранее Зеленский требовал от партнеров передать Украине даже те ракеты ПВО, которые они держат в резерве для собственной обороны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.