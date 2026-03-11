Президент США Трамп объявил войну азиатским карпам в Великих озерах

Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп допустил скорейшее завершение конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Он утверждал, что в Иране якобы почти не осталось целей для нанесения ударов. В свою очередь замглавы КСИР генерал Али Фадави сообщал, что президент США лично пытается объявить перемирие и ведет поиск посредников с 10 марта.