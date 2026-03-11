Ричмонд
Президент США Трамп объявил войну азиатским карпам в Великих озерах

Американский лидер заявил о борьбе с несколькими видами инвазивных рыб.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что борется с инвазивными азиатскими карпами. Слова американского лидера приводит People.

По его словам, агрессивные рыбы активно размножаются в озере Мичиган и прилегающих водоемах. Таким образом, по мнению Трампа, они угрожают экосистеме Великих озер.

«Я попрошу и других губернаторов присоединиться к этой борьбе. В том числе губернаторов Иллинойса, Висконсина, Миннесоты, Пенсильвании, Огайо, Индианы, Нью-Йорка и, конечно, будущего губернатора Канады Марка Карни, который, я уверен, будет рад внести вклад в это благородное дело», — заявил Трамп.

Ранее сайт KP.RU писал, что Трамп допустил скорейшее завершение конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Он утверждал, что в Иране якобы почти не осталось целей для нанесения ударов. В свою очередь замглавы КСИР генерал Али Фадави сообщал, что президент США лично пытается объявить перемирие и ведет поиск посредников с 10 марта.

