Президент США Трамп объявил войну азиатским карпам в Великих озерах

Президент США Дональд Трамп заявил, что борется с инвазивными азиатскими карпами. Слова американского лидера приводит People.
По его словам, агрессивные рыбы активно размножаются в озере Мичиган и прилегающих водоемах. Таким образом, по мнению Трампа, они угрожают экосистеме Великих озер.
«Я попрошу и других губернаторов присоединиться к этой борьбе. В том числе губернаторов Иллинойса, Висконсина, Миннесоты, Пенсильвании, Огайо, Индианы, Нью-Йорка и, конечно, будущего губернатора Канады Марка Карни, который, я уверен, будет рад внести вклад в это благородное дело», — заявил Трамп.
