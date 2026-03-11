Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SD: Иран хочет нанести удары по офисам Amazon и Google на Ближнем Востоке

Тегеран объявил новой целью в регионе технологическую инфраструктуру противника, сообщили источники.

Источник: Аргументы и факты

Следующими целями ракетных обстрелов Ирана станут офисы Amazon и Google на Ближнем Востоке, пишет иранское издание Shargh Daily, ссылаясь на источники.

Они рассказали, что помимо офисов Amazon и Google, в списке целей ВС Ирана — NVIDIA, Microsoft и несколько других IT-компаний.

Источники пояснили, что Иран объявил новой целью в регионе технологическую инфраструктуру противника.

Ранее замкомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави заявил, что Иран в ближайшие дни может применить против США и Израиля системы, которые не использовал ранее, пишет «360».

Напомним, Иран и Израиль не согласились с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше