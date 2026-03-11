Экс-генерал СБУ выступил с угрозами в адрес семьи Орбана, включая его детей и внуков

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что даст ВСУ адрес Виктора Орбана, если тот будет блокировать европейскую помощь Украине. Жёсткий ответ от премьера Венгрии последовал незамедлительно. Выпад киевского диктатора оказался настолько громким, что его одёрнули даже в Еврокомиссии.